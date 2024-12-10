После Нового года лекарства в аптеках могут стать дешевле, - Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что есть все шансы, что после Нового года лекарства в украинских аптеках могут стать дешевле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Тимошенко.

"Наша победа над фармацевтическими монополистами, посредниками, которые контролируют 90% рынка и наживаются нечестными миллиардами на болезнях украинцев, становится все реальнее. ВСК, которую я возглавляю, удалось наконец согласовать с руководством Минздрава и комитетом ВР по вопросам здравоохранения концепцию принятия поправок к закону о лекарственных средствах. Тех самых поправок, которые позволят побороть монополию и злоупотребления в аптечной сфере и почти вдвое снизить стоимость лекарств", - написала Тимошенко.

Также она сообщила, что в субботу будет проведено совместное совещание с представителями фармацевтического рынка, а уже 19 декабря пакет поправок в законопроект №11493 по удешевлению медикаментов рассмотрит профильный комитет.

"Уверена, что в парламенте найдется достаточно ответственных депутатов, осознающих необходимость наведения порядка на фармацевтическом рынке", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициировала в парламенте создание временной следственной комиссии, которая должна остановить коррупционные схемы монополистов-посредников в торговле лекарствами.

По ее словам, два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Они контролируют 89% рынка, составляющего 175 млрд грн в год. Поэтому некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.

Антимонопольный комитет Украины также сообщал о многочисленных обращениях участников рынка лекарственных средств по поводу безосновательных отказов производителей и импортеров в заключении или пролонгации договоров на поставку лекарственных средств с дистрибьюторами.

Согласно предоставленной информации, производители и импортеры предлагали осуществлять заказ необходимого товара у таких же дистрибьюторов - ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм", которые по итогам 2022 года обеспечили 85% поставок лекарственных средств в аптечный сегмент в денежном выражении.