Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі

Нагадаємо, пізно ввечері 25 травня Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі та передмістю.

Пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Також вибухова хвиля пошкодила вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч.

Через ворожий обстріл загинула одна людина, ще троє - поранені.

Також стало відомо, що кількість загиблих унаслідок нічної атаки Росії на Київ 24 травня зросла.

Тим часом у Москві заявили про плани "системних ударів" по українській столиці. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" про це.