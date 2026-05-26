После ночной атаки РФ утром бьет дронами по Украине: новые группы уже в воздухе

Напомним, поздно вечером 25 мая Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Одессе и пригороду.

Поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города. Также взрывная волна повредила окна в учебном заведении и жилых домах рядом.

Из-за вражеского обстрела погиб один человек, еще трое - ранены.

Также стало известно, что количество погибших в результате ночной атаки России на Киев 24 мая возросло.

Тем временем в Москве заявили о планах "системных ударов" по украинской столице. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио "официально доказал" об этом.