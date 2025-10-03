UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Після нічної атаки РФ у Полтаві школи перевели на дистанційку

Фото: Через атаку РФ школи у Полтаві працюють дистанційно (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Полтавській громаді частина шкіл сьогодні працює дистанційно після масованої нічної атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря міськради Катерину Ямщикову.

За її словами, пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки в різних районах громади. Наразі триває ліквідація наслідків, працюють усі необхідні служби.

Водночас жодна школа не постраждала безпосередньо від ударів, немає й перебоїв з електропостачанням. Утім, частину навчальних закладів перевели на онлайн-навчання з міркувань безпеки.

Ямщикова наголосила, що звернень до медзакладів від населення поки не було. Водночас мешканців закликали не чіпати уламки збитих повітряних цілей і одразу повідомляти про них до служб реагування за номерами 101 та 102.

Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня росіяни атакували Полтаву ракетами та безпілотниками. Основною ціллю стали об’єкти енергетики. У Полтаві пролунала серія вибухів, уламками пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПолтаваШколаДистанційне навчанняОсвіта в Україні