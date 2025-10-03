Після нічної атаки РФ у Полтаві школи перевели на дистанційку

За її словами, пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки в різних районах громади. Наразі триває ліквідація наслідків, працюють усі необхідні служби.

Водночас жодна школа не постраждала безпосередньо від ударів, немає й перебоїв з електропостачанням. Утім, частину навчальних закладів перевели на онлайн-навчання з міркувань безпеки.

Ямщикова наголосила, що звернень до медзакладів від населення поки не було. Водночас мешканців закликали не чіпати уламки збитих повітряних цілей і одразу повідомляти про них до служб реагування за номерами 101 та 102.