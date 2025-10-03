После ночной атаки РФ в Полтаве школы перевели на дистанционку

В Полтавской громаде часть школ сегодня работает дистанционно после массированной ночной атаки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря горсовета Екатерину Ямщикову.
По ее словам, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома в разных районах громады. Сейчас продолжается ликвидация последствий, работают все необходимые службы.
В то же время ни одна школа не пострадала непосредственно от ударов, нет и перебоев с электроснабжением. Впрочем, часть учебных заведений перевели на онлайн-обучение из соображений безопасности.
Ямщикова отметила, что обращений в медучреждения от населения пока не было. В то же время жителей призвали не трогать обломки сбитых воздушных целей и сразу сообщать о них в службы реагирования по номерам 101 и 102.
Напомним, в ночь на 3 октября россияне атаковали Полтаву ракетами и беспилотниками. Основной целью стали объекты энергетики. В Полтаве прогремела серия взрывов, обломками поврежден частный дом. Пострадавших нет.