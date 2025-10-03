После ночной атаки РФ в Полтаве школы перевели на дистанционку

По ее словам, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома в разных районах громады. Сейчас продолжается ликвидация последствий, работают все необходимые службы.

В то же время ни одна школа не пострадала непосредственно от ударов, нет и перебоев с электроснабжением. Впрочем, часть учебных заведений перевели на онлайн-обучение из соображений безопасности.

Ямщикова отметила, что обращений в медучреждения от населения пока не было. В то же время жителей призвали не трогать обломки сбитых воздушных целей и сразу сообщать о них в службы реагирования по номерам 101 и 102.