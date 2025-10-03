ua en ru
Головна » Життя » Освіта

Після нічної атаки РФ у Полтаві школи перевели на дистанційку

П'ятниця 03 жовтня 2025 10:51
Після нічної атаки РФ у Полтаві школи перевели на дистанційку Фото: Через атаку РФ школи у Полтаві працюють дистанційно (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Полтавській громаді частина шкіл сьогодні працює дистанційно після масованої нічної атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря міськради Катерину Ямщикову.

За її словами, пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки в різних районах громади. Наразі триває ліквідація наслідків, працюють усі необхідні служби.

Водночас жодна школа не постраждала безпосередньо від ударів, немає й перебоїв з електропостачанням. Утім, частину навчальних закладів перевели на онлайн-навчання з міркувань безпеки.

Ямщикова наголосила, що звернень до медзакладів від населення поки не було. Водночас мешканців закликали не чіпати уламки збитих повітряних цілей і одразу повідомляти про них до служб реагування за номерами 101 та 102.

Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня росіяни атакували Полтаву ракетами та безпілотниками. Основною ціллю стали об’єкти енергетики. У Полтаві пролунала серія вибухів, уламками пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

