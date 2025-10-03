ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

После ночной атаки РФ в Полтаве школы перевели на дистанционку

Пятница 03 октября 2025 10:51
UA EN RU
После ночной атаки РФ в Полтаве школы перевели на дистанционку Фото: Из-за атаки РФ школы в Полтаве работают дистанционно (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Полтавской громаде часть школ сегодня работает дистанционно после массированной ночной атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря горсовета Екатерину Ямщикову.

По ее словам, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома в разных районах громады. Сейчас продолжается ликвидация последствий, работают все необходимые службы.

В то же время ни одна школа не пострадала непосредственно от ударов, нет и перебоев с электроснабжением. Впрочем, часть учебных заведений перевели на онлайн-обучение из соображений безопасности.

Ямщикова отметила, что обращений в медучреждения от населения пока не было. В то же время жителей призвали не трогать обломки сбитых воздушных целей и сразу сообщать о них в службы реагирования по номерам 101 и 102.

Напомним, в ночь на 3 октября россияне атаковали Полтаву ракетами и беспилотниками. Основной целью стали объекты энергетики. В Полтаве прогремела серия взрывов, обломками поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава Школа Дистанционное обучение Образование в Украине
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным