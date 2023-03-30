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Після негоди у двох областях України ще можливі відключення світла

Фото: після негоди у двох областях України ще можливі відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні після негоди завершили роботи щодо відновлення електропостачання у північних, центральних та південних регіонах. Але в Чернігівській та Одеській області все ж можливі відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра енергетики Германа Галущенка.

За його словами, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

"Протягом останньої доби завершено ремонтні роботи і відновлено електропостачання у постраждалих від негоди районах у північних, центральних та південних регіонах країни. Однак у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей ще можливі нетривалі відключення", - написав Галущенко.

Також міністр додав, що частково відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, що вчора через негоду та пошкодження мережі сталися знеструмлення споживачів у 12 областях України.

Також ми писали, що вчора аварійні відключення світла були запроваджені в деяких районах Києва.

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