После непогоды в двух областях Украины еще возможны отключения света

По его словам, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

"В течение последних суток завершены ремонтные работы и возобновлены электроснабжения в пострадавших от непогоды районах в северных, центральных и южных регионах страны. Однако в некоторых населенных пунктах Одесской и Черниговской областей еще возможны непродолжительные отключения", - написал Галущенко.

Также министр добавил, что частично возобновлено электроснабжение после недавних обстрелов в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Напомним, что вчера из-за непогоды и повреждения сети произошло обесточивание потребителей в 12 областях Украины.

Также мы писали, что вчера аварийные отключения света были введены в некоторых районах Киева.

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