Після "літакопаду" росіяни почали активніше використовувати розвідувальні дрони, - Гуменюк

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Ми бачимо, що їм складніше проводити розвідку, і внаслідок цього підвищилася концентрація безпілотних розвідників. Зокрема, в нашій операційній зоні на півдні, від Запоріжжя до Одещини, ми спостерігаємо щодобово близько 200 безпілотників якраз розвідувального типу", - розповіла Гуменюк.

За її словами, дрони працюють і з акваторії Чорного моря, і вздовж лінії бойового зіткнення.

"Намагаються максимально збирати інформацію і про віддалені регіони від лінії бойового зіткнення, глибше в тил. Але тут їм дуже суттєво заважає наша система радіоелектронної боротьби та вогнева робота", - зазначила речниця.

Гуменюк додала, що "літакопад" також позначився і на активності ворожої авіації на Херсонському напрямку. Зараз ворог дуже обережно використовує тактичну авіацію.

Збиття російських літаків

Нагадаємо також, що з початку року українські захисники знищили чимало російських літаків.

Так, 17 лютого знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а 18 лютого "приземлили" ще один Су-34.

А вже наступного дня командувач Повітряних сил повідомив про знищення ще двох російських літаків на сході. Ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого.

Крім того, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50.

Ще два Су-34 було збито 27 лютого. А 29 лютого українські війська знищили Су-34 на Східному напрямку й ще два Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Також 2 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські воїни знищили ще один Су-34. Того ж дня також стало відомо про збиття ще одного російського літака.