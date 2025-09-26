ua en ru
Після інциденту з дронами біля Данії помітили військовий корабель РФ

Данія, П'ятниця 26 вересня 2025 11:37
Після інциденту з дронами біля Данії помітили військовий корабель РФ Ілюстративне фото: корабель ВМС Росії (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У водах поблизу Данії помітили військовий корабель Росії. Судно зафіксували в той час, коли над аеропортами та військовими об'єктами країни кружляли невідомі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данське видання Ekstra Bladet.

Журналісти помітили та сфотографували корабель за допомогою спеціально орендованого гелікоптера.

За даними Ekstra Bladet, "Олександр Шабалін" базується в Калінінградській області та протягом останніх кількох днів перебував поблизу Данії - всього за 12 км від узбережжя країни.

Системи моніторингу судноплавства не змогли виявити корабель ВМС Росії через вимкнений сигнал його автоматичної ідентифікаційної системи (AIS).

Журналісти з гелікоптера зняли корабель, упізнавши його за номером "110" та характерним озброєнням - автоматичними гарматами, зенітними установками й ракетними установками.

На борту помітили російських моряків, які спостерігали та ймовірно фотографували журналістів.

Данія почала обговорювати можливість розташування бази для дронів на цьому кораблі після того, як невідомі БпЛА порушили повітряний простір країни/

Також аналітики припускають, що корабель міг координувати дії "тіньового флоту" або діяти як спостережний пункт.

За даними Ekstra Bladet, данські збройні сили знали, що біля узбережжя острова Лангеланд знаходиться російський військовий корабель, але поки що не прокоментували ситуацію.

Відстань від острова до об'єктів, постраждалих від інцидентів з дронами, коливається від 70 до 270 кілометрів.

Після зйомок із гелікоптера судно рушило на північний схід, але його подальший курс невідомий через вимкнений AIS-сигнал.

Дрони над Данією

Як відомо, 22 вересня невідомі безпілотники порушили повітряний простір Данії. Було заблоковано роботу аеропортів в Копенгагені та Осло.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен не виключила "російський слід" у дронових провокаціях.

25 вересня над Данією знову зафіксували невідомі безпілотники, зокрема поблизу військових об’єктів. У зв'язку з НП тимчасово призупинив роботу аеропорт Ольборга на півночі країни.

Уряд Данії назвав повторну появу невідомих безпілотників над країною гібридною атакою.

