После инцидента с дронами возле Дании заметили военный корабль РФ
В водах вблизи Дании заметили военный корабль России. Судно зафиксировали в то время, когда над аэропортами и военными объектами страны кружили неизвестные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датское издание Ekstra Bladet.
Журналисты заметили и сфотографировали корабль с помощью специально арендованного вертолета.
По данным Ekstra Bladet, "Александр Шабалин" базируется в Калининградской области и в течение последних нескольких дней находился вблизи Дании - всего в 12 км от побережья страны.
Системы мониторинга судоходства не смогли обнаружить корабль ВМС России из-за выключенного сигнала его автоматической идентификационной системы (AIS).
Журналисты с вертолета сняли корабль, узнав его по номеру "110" и характерному вооружению - автоматическим пушкам, зенитным установкам и ракетным установкам.
На борту заметили российских моряков, которые наблюдали и вероятно фотографировали журналистов.
Дания начала обсуждать возможность расположения базы для дронов на этом корабле после того, как неизвестные БпЛА нарушили воздушное пространство страны/
Также аналитики предполагают, что корабль мог координировать действия "теневого флота" или действовать как наблюдательный пункт.
По данным Ekstra Bladet, датские вооруженные силы знали, что у побережья острова Лангеланд находится российский военный корабль, но пока не прокомментировали ситуацию.
Расстояние от острова до объектов, пострадавших от инцидентов с дронами, колеблется от 70 до 270 километров.
После съемок с вертолета судно двинулось на северо-восток, но его дальнейший курс неизвестен из-за выключенного AIS-сигнала.
Дроны над Данией
Как известно, 22 сентября неизвестные беспилотники нарушили воздушное пространство Дании. Была заблокирована работа аэропортов в Копенгагене и Осло.
Премьер Дании Метте Фредериксен не исключила "российский след" в дроновых провокациях.
25 сентября над Данией снова зафиксировали неизвестные беспилотники, в том числе вблизи военных объектов. В связи с ЧП временно приостановил работу аэропорт Ольборга на севере страны.
Правительство Дании назвало повторное появление неизвестных беспилотников над страной гибридной атакой.