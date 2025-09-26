После инцидента с дронами возле Дании заметили военный корабль РФ

В водах вблизи Дании заметили военный корабль России. Судно зафиксировали в то время, когда над аэропортами и военными объектами страны кружили неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датское издание Ekstra Bladet .

Журналисты заметили и сфотографировали корабль с помощью специально арендованного вертолета.

По данным Ekstra Bladet, "Александр Шабалин" базируется в Калининградской области и в течение последних нескольких дней находился вблизи Дании - всего в 12 км от побережья страны.

Системы мониторинга судоходства не смогли обнаружить корабль ВМС России из-за выключенного сигнала его автоматической идентификационной системы (AIS).

Журналисты с вертолета сняли корабль, узнав его по номеру "110" и характерному вооружению - автоматическим пушкам, зенитным установкам и ракетным установкам.

На борту заметили российских моряков, которые наблюдали и вероятно фотографировали журналистов.

Дания начала обсуждать возможность расположения базы для дронов на этом корабле после того, как неизвестные БпЛА нарушили воздушное пространство страны/

Также аналитики предполагают, что корабль мог координировать действия "теневого флота" или действовать как наблюдательный пункт.

По данным Ekstra Bladet, датские вооруженные силы знали, что у побережья острова Лангеланд находится российский военный корабль, но пока не прокомментировали ситуацию.

Расстояние от острова до объектов, пострадавших от инцидентов с дронами, колеблется от 70 до 270 километров.

После съемок с вертолета судно двинулось на северо-восток, но его дальнейший курс неизвестен из-за выключенного AIS-сигнала.