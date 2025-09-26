ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

После инцидента с дронами возле Дании заметили военный корабль РФ

Дания, Пятница 26 сентября 2025 11:37
UA EN RU
После инцидента с дронами возле Дании заметили военный корабль РФ Иллюстративное фото: корабль ВМС России (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В водах вблизи Дании заметили военный корабль России. Судно зафиксировали в то время, когда над аэропортами и военными объектами страны кружили неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датское издание Ekstra Bladet.

Журналисты заметили и сфотографировали корабль с помощью специально арендованного вертолета.

По данным Ekstra Bladet, "Александр Шабалин" базируется в Калининградской области и в течение последних нескольких дней находился вблизи Дании - всего в 12 км от побережья страны.

Системы мониторинга судоходства не смогли обнаружить корабль ВМС России из-за выключенного сигнала его автоматической идентификационной системы (AIS).

Журналисты с вертолета сняли корабль, узнав его по номеру "110" и характерному вооружению - автоматическим пушкам, зенитным установкам и ракетным установкам.

На борту заметили российских моряков, которые наблюдали и вероятно фотографировали журналистов.

Дания начала обсуждать возможность расположения базы для дронов на этом корабле после того, как неизвестные БпЛА нарушили воздушное пространство страны/

Также аналитики предполагают, что корабль мог координировать действия "теневого флота" или действовать как наблюдательный пункт.

По данным Ekstra Bladet, датские вооруженные силы знали, что у побережья острова Лангеланд находится российский военный корабль, но пока не прокомментировали ситуацию.

Расстояние от острова до объектов, пострадавших от инцидентов с дронами, колеблется от 70 до 270 километров.

После съемок с вертолета судно двинулось на северо-восток, но его дальнейший курс неизвестен из-за выключенного AIS-сигнала.

Дроны над Данией

Как известно, 22 сентября неизвестные беспилотники нарушили воздушное пространство Дании. Была заблокирована работа аэропортов в Копенгагене и Осло.

Премьер Дании Метте Фредериксен не исключила "российский след" в дроновых провокациях.

25 сентября над Данией снова зафиксировали неизвестные беспилотники, в том числе вблизи военных объектов. В связи с ЧП временно приостановил работу аэропорт Ольборга на севере страны.

Правительство Дании назвало повторное появление неизвестных беспилотников над страной гибридной атакой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Дрони
Новости
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"