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Після інавгурації Трампа зусилля для зупинення війни в Україні активізуються, - Зеленський

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Зусилля, щоб зупинити війну Росії проти України, буде активізовано в січні наступного року. Це станеться після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію.

Під час зустрічі з польським прем'єром Дональдом Туском Зеленський заявив, що Україні потрібен справедливий мир.

"Після інавгурації президента Трампа, очевидно, будуть активізовані зусилля, щоб зупинити війну. І нам усім у Європі потрібна не просто пауза, не просто пауза в бойових діях, не щось тимчасове або непевне", - підкреслив президент.

Він наголосив, що для цього Україні необхідна сильна позиція всіх партнерів.

"Нам потрібен справжній мир. Головне, що саме такий мир завдяки силі може бути забезпечений", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні прибув з візитом до Львова. Під час своєї промови він закликав світ не спекулювати на можливій поразці України.

А також Туск повідомив, що Польща надасть Україні новий пакет допомоги.

Також, що раніше сьогодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, коли почнуться "реальні переговори" про мир з Росією.

Зауважимо, що Зеленський згадує про інавгурацію Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Саме цього дня новообрані президент Дональд Трамп та віце-президент Джей Ді Венс приймуть присягу та вступлять у свої повноваження.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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