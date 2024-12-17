Після інавгурації Трампа зусилля для зупинення війни в Україні активізуються, - Зеленський

Під час зустрічі з польським прем'єром Дональдом Туском Зеленський заявив, що Україні потрібен справедливий мир.

"Після інавгурації президента Трампа, очевидно, будуть активізовані зусилля, щоб зупинити війну. І нам усім у Європі потрібна не просто пауза, не просто пауза в бойових діях, не щось тимчасове або непевне", - підкреслив президент.

Він наголосив, що для цього Україні необхідна сильна позиція всіх партнерів.

"Нам потрібен справжній мир. Головне, що саме такий мир завдяки силі може бути забезпечений", - підсумував глава держави.