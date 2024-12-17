После инаугурации Трампа усилия для остановки войны в Украине активизируются, - Зеленский

Во время встречи с польским премьером Дональдом Туском Зеленский заявил, что Украине нужен справедливый мир.

"После инаугурации президента Трампа, очевидно, будут активизированы усилия, чтобы остановить войну. И нам всем в Европе нужна не просто пауза, не просто пауза в боевых действиях, не что-то временное или неопределенное", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что для этого Украине необходима сильная позиция всех партнеров.

"Нам нужен настоящий мир. Главное, что именно такой мир благодаря силе может быть обеспечен", - подытожил глава государства.