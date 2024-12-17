Єрмак сказав, коли почнуться "реальні переговори" про мир з Росією
Переговори про мир з Російською Федерацією стануть можливі лиш тоді, коли у Москви не стане ресурсів продовжувати війну. А до того часу Україна має лишатись сильною.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота", - заявив Єрмак.
Керівник ОП нагадав, що 24 жовтня український президент Володимир Зеленський представив план перемоги, де зафіксована позиція України та окреслені реальні механізми завершення війни та досягнення справедливого миру.
Він зауважив, що громадяни України доносять суспільству українське бачення закінчення війни та досягнення справедливо миру.
За словами Єрмака, цьому сприяють і численні закордонні візити українських делегацій з регіонів. Адже під час них партнери на місцевих рівнях ознайомлюються з планом перемоги.
"Ситуація залишається складно... Наш ворог хоче не закінчення війни, він хоче нашої капітуляції, нашої і наших союзників. Якщо Росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза і цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу", - підсумував Єрмак.
План перемоги України
Нагадаємо, що про підготовку Україною мирного плану стало відомо ще після першого саміту миру. Як раніше писало РБК-Україна, план перемоги президента України Володимира Зеленського спрямований на те, щоб примусити РФ до переговорів і на умовах Києва.
Спочатку текст плану перемоги Зеленського був невідомий. Сам президент описував його як "зрозумілий" та "відвертий". Першим документ був поданий президенту США Джо Байдену, оскільки план досить серйозно зав'язаний на допомозі США. Згодом з ним ознайомилися й інші партнери.
Вже 16 жовтня Зеленський виступив у Раді, представивши план перемоги. Там стало відомо, що документ складається з п'яти пунктів та трьох таємних доповнень. Зокрема, секретна частина публічно ніде не розголошувалась. Зміст секретного розділу відомий найближчим партнерам і публікувати його не можна.
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