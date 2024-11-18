Інавгурація Трампа: Коли і як вона відбудеться

Дональд Трамп переміг на виборах, але президентські повноваження отримає лише за два місяці. Перед тим він матиме скласти присягу на урочистій церемонії інавгурації.

РБК-Україна пояснює, як у США формально затверджують переможця виборів, коли відбудеться інавгурація Трампа та які особливості її проведення.

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Коли відбудеться інавгурація

Хоча вибори у США відбулися ще 5 листопада, підрахунок голосів у багатьох штатах ще не завершено, дораховують переважно бюлетені, надіслані поштою. Результати виборів остаточно мають бути встановлені до 17 грудня, коли у кожному зі штатів відбудуться збори "виборників", які віддадуть свої голоси безпосередньо за кандидатів у президенти і віце-президенти. .

6 січня 2025 року члени Конгресу США зберуться для підрахунку голосів виборників – це і буде остаточним формальним кроком з затвердження переможця виборів.

20 січня 2025 року новообрані президент Дональд Трамп та віце-президент Джей Ді Венс приймуть присягу та вступлять у свої повноваження.

Під час попередньої передачі влади у 2021 році Трамп проігнорував інавгурацію Байдена, вважаючи, що перемогу на виборах у нього вкрали. Однак цього року така ситуація не повинна повторитися. Зустріч Трампа та Байдена уже відбулася 13 листопада. На ній останній заявив Трампу, що розраховує на "плавний перехід влади" в січні.

З огляду на те, що і чинний президент Джо Байден і суперниця Трампа на виборах Камала Гарріс гарантували мирну передачу влади, жодних несподіванок під час фіналізації підсумків виборів чекати не варто.

Як проходить інавгурація

Церемонія інавгурації відбувається в будівлі Капітолію США у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона містить кілька обов'язкових елементів. Зранку 20 січня має відбутися ранкове богослужіння в церкві святого Іоанна навпроти Білого дому.

Після богослужіння обраний президент спочатку йде до Білого дому на зустріч із чинним президентом. Після цього він прямує до Капітолію на складення присяги. Першим її складає віце-президент і лише потім президент. Далі президент виголошує інавгураційну промову, де окреслює основні напрями своєї майбутньої політики.

Після церемонії інавгурації колишній президент і віце-президент залишають Капітолій. Їх проводжають нові лідери країни.

Після складання присяги нового президента проводять до скульптурної зали Капітолію, де відбувається інавгураційний обід. За традицією, меню складають страви, які презентують рідні штати президента та віце-президента.

По завершенню обіду президент і віце-президент вирушають до Білого дому, біля якого відбувається військовий парад. Також ввечері відбувається інавгураційний бал.

Заходи безпеки

Церемонія інавгурації відбувається із дотриманням суворих заходів безпеки. Для чого вони потрібні, показали події 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій, аби перешкодити затвердженню результатів виборів. Тоді загинуло 5 осіб.

Штурм Капітолію 6 січня 2021 року (фото: Getty Images)

Як місцева, так і федеральна влада готуються до 6 та 20 січня з урахуванням уроків 2021 року.

Буде встановлено огорожі та контрольно-пропускні пункти, перекрито дороги та вулиці і обмежено паркування.

У місті Вашингтон додатково залучать близько 4 тисячі поліцейських. Начальник департаменту столичної поліції Памела Сміт заявила Fox News, що її відомство "планує інавгурацію з середини літа".

У США також існує окремий федеральний орган, який займається охороною Конгресу – поліція Капітолію. Її начальник Томас Менгер заявив, що його відомство попрацювало над проблемами.

"Чотири роки тому було багато провалів у розвідці, і сказати, що вони були вирішені, покращені та виправлені, було б нічого не сказати", - заявив Мангер.

За його словами, чисельність поліції Капітолію була збільшена до понад 2200 офіцерів, усі вони отримали мобільні телефони та нове обладнання.

Наприкінці жовтня поліцейські Капітолію взяли участь у тренінгу з боротьби з громадськими заворушеннями на території Секретної служби (охороняє президента США - ред.) у штаті Меріленд. Також залучено понад 1000 поліцейських зі 16 штатів.

Втім, хоча протести проти інавгурації Трампа напевно і відбудуться, вони навряд чи зможуть якось суттєво вплинути на її проведення.