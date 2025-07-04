Після гроз і шквалів - спека: коли липень стане пекельним і що буде на вихідних

Сьогодні в другій половині дня столичний регіон і, зокрема, місто Київ, перетинатиме атмосферний фронт із дощами, грозами й подекуди - градом і шквалами. Він пересуватиметься з північного заходу на південний схід і вже завтра має повністю залишити Україну.
Докладніше про те, якої погоди чекати найближчими днями, а також які регіони України та коли саме накриє спека (і як довго вона протримається), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, що сьогодні ввечері Київ перетинатиме атмосферний фронт, який "дощами допоможе промити" задимлене від пожарищ внаслідок чергової масованої атаки РФ повітря.
"Атмосферний фронт йтиме з північного заходу на південний схід і вже завтра в Україні його не буде", - наголосила експерт у своєму Facebook.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі громадян попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київської області та міста Києва.
Уточнюється, що в другій половині дня п'ятниці, 4 липня (з утриманням вночі 5 липня), ймовірні:
"І рівень небезпечності, жовтий", - зауважили синоптики.
Повідомляється також, що погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Згідно з інформацією Діденко, впродовж суботи, 5 липня, в Україні переважатиме суха погода.
"Спека завтра втримається у південній частині, на південному сході України - очікується +30+34 градуси", - уточнила метеоролог.
На решті території України, за її словами, температурний фон буде більш комфортним - в межах 24-28 градусів за Цельсієм.
Виходячи з карти, оприлюдненої Укргідрометцентром, короткочасні дощі впродовж завтрашнього дня ймовірні на майже половині території нашої країни.
Тим часом вже в неділю, 6 липня, погода в Україні очікується:
Денна температура повітря у деяких містах і регіонах досягатиме 32 градусів вище нуля.
За словами Діденко, сильна спека в Україні переважатиме:
Згідно з інформацією УкрГМЦ, температура повітря вдень прогріватиметься у деяких областях до +37 градусів за Цельсієм.
При цьому впродовж 8 липня на значній території України ймовірні короткочасні дощі.
"З 9 липня вона (спека, - Ред.) послабне на заході, півночі, у багатьох центральних областях", - наголосила Діденко.
Проте ще "пектиме" - з температурами +33+37°C:
"Війна триває, літо триває, життя триває", - підсумувала синоптик.
Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку.
З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Українського гідрометеорологічного центру у Facebook, публікація метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook, офіційний сайт УкрГМЦ.
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