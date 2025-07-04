ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нічний обстріл Києва: у місті більше 20 локацій з пошкодженнями, десятки поранених

П'ятниця 04 липня 2025 10:48
UA EN RU
Нічний обстріл Києва: у місті більше 20 локацій з пошкодженнями, десятки поранених Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи, сьогодні, 4 липня, вдались до одного з наймасованіших обстрілів Києва. Зафіксовано понад 20 локацій з пошкодженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

За словами Ткаченка, внаслідок обстрілу постраждали більше 20 людей, серед яких 10-річна дівчинка. Також є інформація про 14 госпіталізованих. Дані щодо поранених уточнюються.

Солом'янський район

Солом'янський район постраждав найбільше. На Відрадному - пошкоджені житлові будинки та магазини. На інших локаціях також пошкоджені приватний будинок, школи, кафе, гаражний кооператив, СТО. Зокрема рятувальники борються з вогнем в зоні нежитлової забудови.

"У районі пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, 5 закладів освіти, багато приватних будинків. Розгорнуті штаби – Відрадний, 36В (школа №22) та по вулиці Новопольовій, 106Б (гімназія №13)", - розповів Ткаченко.

Святошинський район

Наслідки й пошкодження щонайменше на шести локаціях. Постраждали більше 10 багатоквартирних житлових будинків, але найбільше - на Леся Курбаса.

Рятувальники загасили займання автомобілів. На одній з локацій пошкоджені другий та третій поверхи 14-поверхового житлового будинку.

Дніпровський район

Пошкодження в кількох локаціях. Зокрема виявлені частини дронів поруч з ліцеєм.

Дарницький район

Уламки дронів виявили на відкритій території. Обійшлось без масштабних руйнувань.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)

Шевченківський район

Пошкоджені два житлові будинки, але обійшлось без постраждалих, оскільки будівлі не заселені. Зокрема виникла пожежа на відкритій території поруч зі школою.

Голосіївський район

Уламки засобів повітряного нападу виявлені в кількох місцях. Зокрема пошкоджень зазнали автомобілі швидкої допомоги.

"Всюди працюють рятувальники, наші служби, поліція. Росіяни - нелюди. Але вони програють. Зробимо все для цього. Тому що зло ніколи не перемагає. Ніколи", - додав голова КМВА.

Обстріл України у ніч на 4 липня

У ніч на 4 липня росіяни запустили по Україні 550 засобів повітряного нападу, серед яких були:

  • 539 дронів;
  • одна аеробалістична ракета Х-47 М2 "Кинджал";
  • шість балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
  • чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Київ був основним напрямком удару. Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
РФ вночі запустила 550 дронів та ракет, Київ - основний напрямок удару: деталі обстрілу
РФ вночі запустила 550 дронів та ракет, Київ - основний напрямок удару: деталі обстрілу
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні