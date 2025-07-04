После гроз и шквалов - жара: когда июль станет адским и что будет на выходных

Сегодня во второй половине дня столичный регион и, в частности, город Киев, будет пересекать атмосферный фронт с дождями, грозами и местами - градом и шквалами. Он будет передвигаться с северо-запада на юго-восток и уже завтра должен полностью покинуть Украину.
Подробнее о том, какой погоды ждать в ближайшие дни, а также какие регионы Украины и когда именно накроет жара (и как долго она продержится), - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала, что сегодня вечером Киев будет пересекать атмосферный фронт, который "дождями поможет промыть" задымленный от пожарищ в результате очередной массированной атаки РФ воздух.
"Атмосферный фронт будет идти с северо-запада на юго-восток и уже завтра в Украине его не будет", - подчеркнула эксперт в своем Facebook.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре граждан предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киева.
Уточняется, что во второй половине дня пятницы, 4 июля (с удержанием ночью 5 июля), вероятны:
"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.
Сообщается также, что погодные условия могут привести к осложнению:
Согласно информации Диденко, в течение субботы, 5 июля, в Украине будет преобладать сухая погода.
"Жара завтра удержится в южной части, на юго-востоке Украины - ожидается +30+34 градуса", - уточнила метеоролог.
На остальной территории Украины, по ее словам, температурный фон будет более комфортным - в пределах 24-28 градусов по Цельсию.
Исходя из карты, обнародованной Укргидрометцентром, кратковременные дожди в течение завтрашнего дня вероятны на почти половине территории нашей страны.
Тем временем уже в воскресенье, 6 июля, погода в Украине ожидается:
Дневная температура воздуха в некоторых городах и регионах будет достигать 32 градусов выше нуля.
По словам Диденко, сильная жара в Украине будет преобладать:
Согласно информации УкрГМЦ, температура воздуха днем будет прогреваться в некоторых областях до +37 градусов по Цельсию.
При этом в течение 8 июля на значительной территории Украины вероятны кратковременные дожди.
"С 9 июля она (жара, - Ред.) ослабнет на западе, севере, во многих центральных областях", - отметила Диденко.
Однако еще будет "печь" - с температурами +33+37°C:
"Война продолжается, лето продолжается, жизнь продолжается", - подытожила синоптик.
Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару.
Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра в Facebook, публикация метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook, официальный сайт УкрГМЦ.
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