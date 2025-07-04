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После гроз и шквалов - жара: когда июль станет адским и что будет на выходных

Пятница 04 июля 2025 12:58
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После гроз и шквалов - жара: когда июль станет адским и что будет на выходных Синоптики советуют украинцам готовиться к жаркой погоде (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня во второй половине дня столичный регион и, в частности, город Киев, будет пересекать атмосферный фронт с дождями, грозами и местами - градом и шквалами. Он будет передвигаться с северо-запада на юго-восток и уже завтра должен полностью покинуть Украину.

Подробнее о том, какой погоды ждать в ближайшие дни, а также какие регионы Украины и когда именно накроет жара (и как долго она продержится), - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что будет с погодой в Киеве и области в ближайшее время

Метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала, что сегодня вечером Киев будет пересекать атмосферный фронт, который "дождями поможет промыть" задымленный от пожарищ в результате очередной массированной атаки РФ воздух.

"Атмосферный фронт будет идти с северо-запада на юго-восток и уже завтра в Украине его не будет", - подчеркнула эксперт в своем Facebook.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре граждан предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киева.

Уточняется, что во второй половине дня пятницы, 4 июля (с удержанием ночью 5 июля), вероятны:

  • грозы;
  • местами - град и шквалы 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.

Сообщается также, что погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

После гроз и шквалов - жара: когда июль станет адским и что будет на выходныхПрогноз УкрГМЦ для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какой погоды ждать в Украине на выходных и где будет теплее всего

Согласно информации Диденко, в течение субботы, 5 июля, в Украине будет преобладать сухая погода.

"Жара завтра удержится в южной части, на юго-востоке Украины - ожидается +30+34 градуса", - уточнила метеоролог.

На остальной территории Украины, по ее словам, температурный фон будет более комфортным - в пределах 24-28 градусов по Цельсию.

Исходя из карты, обнародованной Укргидрометцентром, кратковременные дожди в течение завтрашнего дня вероятны на почти половине территории нашей страны.

После гроз и шквалов - жара: когда июль станет адским и что будет на выходныхПрогноз погоды на 5 июля (карта: meteo.gov.ua)

Тем временем уже в воскресенье, 6 июля, погода в Украине ожидается:

  • без осадков;
  • с переменной облачностью.

Дневная температура воздуха в некоторых городах и регионах будет достигать 32 градусов выше нуля.

После гроз и шквалов - жара: когда июль станет адским и что будет на выходныхПрогноз погоды на 6 июля (карта: meteo.gov.ua)

Когда в Украине будет преобладать сильная жара и долго ли продержится

По словам Диденко, сильная жара в Украине будет преобладать:

  • в понедельник, 7 июля;
  • во вторник, 8 июля.

Согласно информации УкрГМЦ, температура воздуха днем будет прогреваться в некоторых областях до +37 градусов по Цельсию.

После гроз и шквалов - жара: когда июль станет адским и что будет на выходныхПрогноз погоды на 7 июля (карта: meteo.gov.ua)

При этом в течение 8 июля на значительной территории Украины вероятны кратковременные дожди.

После гроз и шквалов - жара: когда июль станет адским и что будет на выходныхПрогноз погоды на 8 июля (карта: meteo.gov.ua)

"С 9 июля она (жара, - Ред.) ослабнет на западе, севере, во многих центральных областях", - отметила Диденко.

Однако еще будет "печь" - с температурами +33+37°C:

  • на юге;
  • на востоке;
  • в Днепропетровской области.

"Война продолжается, лето продолжается, жизнь продолжается", - подытожила синоптик.

После гроз и шквалов - жара: когда июль станет адским и что будет на выходныхПосле гроз и шквалов - жара: когда июль станет адским и что будет на выходныхПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару.

Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.

Читайте также, как специалисты в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра в Facebook, публикация метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook, официальный сайт УкрГМЦ.

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