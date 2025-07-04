После гроз и шквалов - жара: когда июль станет адским и что будет на выходных

Сегодня во второй половине дня столичный регион и, в частности, город Киев, будет пересекать атмосферный фронт с дождями, грозами и местами - градом и шквалами. Он будет передвигаться с северо-запада на юго-восток и уже завтра должен полностью покинуть Украину.

Подробнее о том, какой погоды ждать в ближайшие дни, а также какие регионы Украины и когда именно накроет жара (и как долго она продержится), - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что будет с погодой в Киеве и области в ближайшее время

Метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала, что сегодня вечером Киев будет пересекать атмосферный фронт, который "дождями поможет промыть" задымленный от пожарищ в результате очередной массированной атаки РФ воздух.

"Атмосферный фронт будет идти с северо-запада на юго-восток и уже завтра в Украине его не будет", - подчеркнула эксперт в своем Facebook.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре граждан предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киева.

Уточняется, что во второй половине дня пятницы, 4 июля (с удержанием ночью 5 июля), вероятны:

грозы;

местами - град и шквалы 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.

Сообщается также, что погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Прогноз УкрГМЦ для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какой погоды ждать в Украине на выходных и где будет теплее всего

Согласно информации Диденко, в течение субботы, 5 июля, в Украине будет преобладать сухая погода.

"Жара завтра удержится в южной части, на юго-востоке Украины - ожидается +30+34 градуса", - уточнила метеоролог.

На остальной территории Украины, по ее словам, температурный фон будет более комфортным - в пределах 24-28 градусов по Цельсию.

Исходя из карты, обнародованной Укргидрометцентром, кратковременные дожди в течение завтрашнего дня вероятны на почти половине территории нашей страны.

Прогноз погоды на 5 июля (карта: meteo.gov.ua)

Тем временем уже в воскресенье, 6 июля, погода в Украине ожидается:

без осадков;

с переменной облачностью.

Дневная температура воздуха в некоторых городах и регионах будет достигать 32 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 6 июля (карта: meteo.gov.ua)

Когда в Украине будет преобладать сильная жара и долго ли продержится

По словам Диденко, сильная жара в Украине будет преобладать:

в понедельник, 7 июля;

во вторник, 8 июля.

Согласно информации УкрГМЦ, температура воздуха днем будет прогреваться в некоторых областях до +37 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды на 7 июля (карта: meteo.gov.ua)

При этом в течение 8 июля на значительной территории Украины вероятны кратковременные дожди.

Прогноз погоды на 8 июля (карта: meteo.gov.ua)

"С 9 июля она (жара, - Ред.) ослабнет на западе, севере, во многих центральных областях", - отметила Диденко.

Однако еще будет "печь" - с температурами +33+37°C:

на юге;

на востоке;

в Днепропетровской области.

"Война продолжается, лето продолжается, жизнь продолжается", - подытожила синоптик.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)