Після Другої світової такого не було: Японія відправляє військових на Філіппіни

За словами речника філіппінської армії Луї Дема-ала, близько 300 військовослужбовців Наземних сил самооборони Японії візьмуть участь у щорічних спільних навчаннях армії Салакніб з Філіппінами та американськими військовими.

"Це перший раз, коли вони приєднаються до навчань", – сказав Дема-ала, додавши, що Австралія також приєднається до навчань.

Японія зазвичай брала участь у спільних військових навчаннях США та Філіппін у минулому як спостерігачі або для забезпечення підтримки. Але це буде перший випадок у післявоєнній історії, коли Японія повноцінно візьме участь у спільних навчаннях, що передбачають тренування наземних бойових дій.

"Після 1945 року ми вперше знову матимемо японські бойові війська на філіппінській землі. Тоді ми опинилися на протилежних сторонах війни. Але цього разу ми на одному боці", – сказав начальник філіппінських військ Ромео Браунер-молодший під час форуму цього тижня.

Цього разу пряма участь Японії у військових навчаннях відбувається після того, як минулого року набула чинності угода про взаємний доступ між двома країнами. Пакт має на меті сприяти взаємним військовим візитам.