Після дощів буде тепліше: які області накриє циклон 24 вересня і коли відступить

Погода в Україні 24 вересня очікується прохолодна й дощова. Проте вже незабаром опадів стане менше, а температура в деяких регіонах підвищиться.
Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Виходячи з прогнозу синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, впродовж четверга, 24 вересня, через територію України буде продовжувати проходити активний циклон із півдня.
Він принесе помірні дощі у більшість регіонів (крім заходу).
Тим часом значні дощі (подекуди - з грозами) ймовірні:
Повітряні потоки в четвер, за даними УкрГМЦ, переважатимуть західні та південно-західні. Зі швидкістю (в середньому) близько 7-12 метрів за секунду.
На Лівобережжі будуть продовжуватись пориви вітру - до 15-20 метрів за секунду.
"І рівень небезпечності, жовтий", - попередили спеціалісти УкрГМЦ.
Зазначається, що такі погодні умови (з небезпечними метеорологічними явищами - значними дощами та поривами вітру) можуть призвести до ускладнення:
Температурні показники вночі, за даними Укргідрометцентру, становитимуть в середньому +6...+11°С.
В денні години очікується близько +11...+16°С.
Трішечки тепліше буде на півдні України - до +19°С.
Найхолодніше 24 вересня буде у Карпатах:
Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 25 та 26 вересня - синоптична ситуація в Україні відчутно покращиться.
Погода передбачається переважно без опадів.
Короткочасний дощ (місцями) буде ймовірний лише на заході країни.
Температура повітря найближчим часом очікується в середньому:
У суботу, 26 вересня, можливе також підвищення температури на 2-4°С:
Мешканців Києва та Київської області попередили про небезпечні метеорологічні явища впродовж 24 вересня.
В цілому погода в регіоні у четвер очікується хмарна.
Синоптики прогнозують значні дощі. По області - місцями грози.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в УкрГМЦ.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря в четвер вдень:
Надалі - впродовж 25 та 26 вересня - стовпчики термометрів у столиці вдень можуть показувати в середньому близько +17°С.
Про це свідчить графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ.
Середня температура повітря в місті вночі також дещо зросте - до +10...+11°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу - у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -2°С.
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, чому домашній термометр може "брехати" і як температуру повітря вимірюють точно.
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