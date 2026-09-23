После дождей будет теплее: какие области накроет циклон 24 сентября и когда отступит

Погода в Украине 24 сентября ожидается прохладная и дождливая. Однако уже вскоре осадков станет меньше, а температура в некоторых регионах повысится.
Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Исходя из прогноза синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, в течение четверга, 24 сентября, через территорию Украины будет продолжать проходить активный циклон с юга.
Он принесет умеренные дожди в большинство регионов (кроме запада).
Между тем значительные дожди (кое-где - с грозами) вероятны:
Воздушные потоки в четверг, по данным УкрГМЦ, будут преобладать западные и юго-западные. Со скоростью (в среднем) около 7-12 метров в секунду.
На Левобережье будут продолжаться порывы ветра - до 15-20 метров в секунду.
"І уровень опасности желтый", - предупредили специалисты УкрГМЦ.
Отмечается, что такие погодные условия (с опасными метеорологическими явлениями - значительными дождями и порывами ветра) могут привести к осложнению:
Температурные показатели ночью, по данным Укргидрометцентра, составят в среднем +6...+11°С.
В дневные часы ожидается около +11…+16°С.
Немного теплее будет на юге Украины - до +19°С.
Холоднее всего 24 сентября будет в Карпатах:
Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 25 и 26 сентября - синоптическая ситуация в Украине ощутимо улучшится.
Погода предполагается преимущественно без осадков.
Кратковременный дождь (местами) возможен будет только на западе страны.
Температура воздуха в ближайшее время ожидается в среднем:
В субботу, 26 сентября, возможно также повышение температуры на 2-4°С:
Жителей Киева и Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях в течение 24 сентября.
В целом погода в регионе в четверг ожидается облачная.
Синоптики прогнозируют значительные дожди. По области - местами грозы.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули в УкрГМЦ.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в четверг днем:
В дальнейшем - в течение 25 и 26 сентября - столбики термометров в столице днем могут показывать в среднем около +17°С.
Об этом свидетельствует график прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ.
Средняя температура воздуха в городе ночью также несколько вырастет - до +10...+11°С.
Напомним, ранее мы рассказывали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада - в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -2°С.
Тем временем в УкрГМЦ объяснили, почему домашний термометр может "врать" и как температуру воздуха измеряют точно.
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