Після дорікань Зеленського. Єрмак розповів, як Моді погодився їхати в Україну

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився приїхати до України після того, як Російська Федерація завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у місті Києві 8 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.
У день обстрілу "Охматдиту" Моді приїхав з візитом до Москви. Причиною його візиту було нібито якнайшвидше звільнення індійців з російської армії на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.
На його візит до РФ бурхливо відреагував президент України Володимир Зеленський.
"Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях - бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день", - написав Зеленський у Twitter.
Як розповів керівник ОП, відразу після цього він провів телефонну розмову з радником з нацбезпеки Індії.
"Я відверто та відкрито йому розповів, що відбулося, що це була спланована атака проти нашого "Охматдиту", що це теракт, а Росія - держава-агресор, і що Зеленський правильно зробив, що надіслав цей меседж", - розповів Єрмак.
За його словами, саме після цієї розмови, через 24 години Україна отримала повідомлення про те, що Моді визначився з датою візиту. Після того почалася командна робота для підготовки візиту.
Сьогодні, 23 серпня, до Києва вперше за історію двосторонніх відносин приїхав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Під час візиту у нього була запланована низка заходів, зокрема - зустріч з президентом України Володимир Зеленським. Під час зустрічі вони погодили чотири документи про співпрацю між країнами.
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