После нареканий Зеленского. Ермак рассказал, как Моди согласился ехать в Украину

В день обстрела "Охматдета" Моди приехал с визитом в Москву. Причиной его визита было якобы скорейшее освобождение индейцев из российской армии на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

На его визит в РФ бурно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день", - написал Зеленский в Twitter.

Как рассказал руководитель ОП, сразу после этого он провел телефонный разговор с советником из нацбезопасности Индии.

"Я откровенно и открыто ему рассказал, что произошло, что это была спланированная атака против нашего "Охматдета", что это теракт, а Россия - государство-агрессор, и что Зеленский правильно сделал, что послал этот месседж", - рассказал Ермак.

По его словам, именно после этого разговора через 24 часа Украина получила сообщение о том, что Моди определился с датой визита. После этого началась командная работа по подготовке визита.