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Після деокупації Кремінної ми матимемо плацдарм для наступу на Сєвєродонецьк, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Після деокупації Кремінної Збройні сили України матимуть плацдарм для наступу на Сєвєродонецьк та Рубіжне у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Незабаром покажу як мінімум один деокупований населений пункт (точніше те, що від нього залишилося). Чекаємо на інформацію від Генштабу ЗСУ", - заявив Гайдай.

За його словами, ЗСУ просуваються в напрямку Кремінної. Після деокупації цього міста військові матимуть плацдарм для наступу в напрямку Рубіжного та Сєвєродонецька.

"І з останнього, скоріше за все, окупанти просто втікатимуть", - додав глава області.

Також Гайдай повідомив, що села біля лінії фронту - це згарища. Росіяни умисно знищували будинок за будинком.

Нагадаємо, що окупанти у Луганській області після вибухів на складах бояться транспортувати і зберігати боєприпаси. Тому на фронт снаряди підвозять вантажівками, а не залізницею.

Нагадаємо, Сергій Гайдай повідомив, що у напрямку Кремінної тривають важкі бої, а лінія фронту наближається до межі міста.

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Російська ФедераціяЛуганськСєвєродонецькРубежноеКременнаяВійна в Україні