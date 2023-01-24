После деоккупации Кременной у нас будет плацдарм для наступления на Северодонецк, - Гайдай

"В скором времени покажу как минимум один деоккупированный населенный пункт (точнее то, что от него осталось). Ждем информацию от Генштаба ВСУ", - заявил Гайдай.

По его словам, ВСУ продвигаются в направлении Кременной. После деоккупации этого города военные будут иметь плацдарм для наступления в направлении Рубежного и Северодонецка.

"И с последнего, скорее всего, оккупанты будут просто убегать", - добавил глава области.

Также Гайдай сообщил, что села у линии фронта – это пепелище. Россияне умышленно уничтожали дом за домом.