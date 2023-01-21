Лінія фронту наближається до Кремінної. Гайдай розповів про тяжкі бої біля міста
Наразі продовжуються тяжкі бої біля Кремінної. Українські військові потроху просуваються, лінія фронту наближається до міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телеканалу Freedom.
"Біля Кремінної точаться важкі бої. Росіяни відправляють в атаку зеків навіть по мінних полях... Окупанти кидають туди додаткові резерви, бо розуміють, що лінія фронту наближається до Кремінної", - розповів Гайдай.
За його словами, росіяни залишають на полі бою навіть загиблих кадрових військових, не кажучи вже про "вагнерівців".
Тим часом Лисичанський НПЗ окупанти використовують в якості плацдарму.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, на північному сході, біля Кремінної, українські сили, ймовірно, досягли невеликих успіхів і успішно захистилися від російської контратаки.
Додамо, нещодавно військовослужбовці Сил спеціальних операцій (ССО) показали кадри бою біля Кремінної.
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