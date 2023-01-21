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Лінія фронту наближається до Кремінної. Гайдай розповів про тяжкі бої біля міста

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Кремінна, Субота 21 січня 2023 10:33
Лінія фронту наближається до Кремінної. Гайдай розповів про тяжкі бої біля міста Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Марія Кучерявець

Наразі продовжуються тяжкі бої біля Кремінної. Українські військові потроху просуваються, лінія фронту наближається до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телеканалу Freedom.

"Біля Кремінної точаться важкі бої. Росіяни відправляють в атаку зеків навіть по мінних полях... Окупанти кидають туди додаткові резерви, бо розуміють, що лінія фронту наближається до Кремінної", - розповів Гайдай.

За його словами, росіяни залишають на полі бою навіть загиблих кадрових військових, не кажучи вже про "вагнерівців".

Тим часом Лисичанський НПЗ окупанти використовують в якості плацдарму.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, на північному сході, біля Кремінної, українські сили, ймовірно, досягли невеликих успіхів і успішно захистилися від російської контратаки.

Додамо, нещодавно військовослужбовці Сил спеціальних операцій (ССО) показали кадри бою біля Кремінної.

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