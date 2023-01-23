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"Снарядний голод". Окупанти ввозять боєприпаси у Луганську область вантажівками, - Гайдай

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Луганськ, Понеділок 23 січня 2023 09:06
"Снарядний голод". Окупанти ввозять боєприпаси у Луганську область вантажівками, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти у Луганській області після вибухів на складах бояться транспортувати і зберігати боєприпаси. Тому на фронт снаряди підвозять вантажівками, а не залізницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що метою українських військових під час роботи "в тилу" окупантів у Луганській області повинен стати так званий "снарядний голод".

"Краще за все, що результатом цього став так званий "снарядний голод" у ворога. Тобто коли вони не зможуть своєчасно постійно підвозити боєкомплекти для своєї артилерії. А ми бачили, як розривається цей логістичний ланцюжок після вибухів на їх складах", - сказав Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що росіяни у Луганській області вже відчувають складнощі через пошкодження логістичних шляхів. За його словами, у зв'язку з цим боєприпаси підвозять вантажівками, а не залізницею.

"Такі черги з фур зі снарядами вишиковували біля Луганська, більше 10 кілометрів і далі по 2, по 3 фури підвозити ближче до фронту, а далі перевантажували вже у військові вантажівки. Це все ускладнює ведення бойових дій і тримання оборони по всій лінії фронту", - заявив він.

Нагадаємо, Сергій Гайдай повідомив, що у напрямку Кремінної тривають важкі бої, а лінія фронту наближається до межі міста.

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