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Після чуток про відпочинок на Кіпрі. Нардеп Холодов вирішив скласти мандат

Фото: Андрій Холодов, нардеп (Facebook-сторінка Холодова)
Автор: Іван Носальський

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов подав до Ради заяву про складання мандату. Це сталося на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної ради Руслана Стефанчука у Facebook.

"До Верховної ради надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складання повноважень народного депутата України", - написав Стефанчук.

Фото: заява Холодова (facebook.com/stefanchuk.official)

Він уточнив, що заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому журналісти "Схем" оприлюднили власне розслідування про Холодов. Вони стверджували, що нардеп виїхав із України ще у січні 2023 року і з того часу не повертався.

У "Схемах" уточнювали, що Холодов перебуває зі своєю родиною за кордоном, у тому числі на Кіпрі, де має сімейний маєток.

Варто зауважити, що минулого тижня Рада позбавила депутатського мандата Юрія Арістова . Це сталося після того, як журналісти дізналися інформацію про його відпочинок на Мальдівах.

 

 

 

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