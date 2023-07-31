После слухов об отдыхе на Кипре. Нардеп Холодов решил сложить мандат

"В Верховную раду поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А.И. о сложении полномочий народного депутата Украины", - написал Стефанчук.

Фото: заявление Холодова (facebook.com/stefanchuk.official)

Он уточнил, что заявление рассмотрят на ближайшем пленарном заседании парламента.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад журналисты "Схем" обнародовали собственное расследование о Холодове. Они утверждали, что нардеп выехал из Украины еще в январе 2023 года и с того времени не возвращался.

В "Схемах" уточняли, что Холодов находится со своей семьей за границей, в том числе на Кипре, где у него есть семейное имение.

Стоит заметить, что на прошлой неделе Рада лишила депутатского мандата Юрия Аристова. Это произошло после того, как журналисты узнали информацию о его отдыхе на Мальдивах.