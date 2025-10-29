Після "Буревісника" - "Посейдон": Путін похвалився підводним дроном з ядерною установкою

За словами диктатора, випробування нібито пройшли вчора та були успішними.

"Учора ми провели ще одне випробування, ще одного перспективного комплексу, це безекіпажний підводний виріб "Посейдон", теж із ядерною енергетичною установкою", - сказав Путін.

Диктатор розповів, що "Посейдон" нібито обладнаний невеликою ядерною установкою, яка в тисячу разів менше ніж атомний реактор підводного човна.

"Найголовніше в тому, що якщо звичайний реактор запускається протягом годин і днів, тижнів, то цей ядерний реактор запускається протягом хвилин і секунд", - зауважив глава Кремля.

Він зауважив, що під час випробувань "Посейдона" вдалося запустити атомну енергетичну установку, на якій апарат "пройшов певну кількість часу".

"Буревісник"

Нагадаємо, раніше начальник генштабу РФ Валерій Герасимов розповів, що 21 жовтня Росія нібито провела успішні випробування ракети "Буревісник".

Росія заявляє, що ракета "Буревісник" нібито має необмежену дальність польоту й здатна нести ядерний боєзаряд. Однак, за оцінками західних аналітиків, Москва здійснила десятки випробувань цього комплексу, з яких успішними вважають лише один або два.