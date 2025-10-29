После "Буревестника" - "Посейдон": Путин похвастался подводным дроном с ядерной установкой

По словам диктатора, испытания якобы прошли вчера и были успешными.

"Вчера мы провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса, это безэкипажное подводное изделие "Посейдон", тоже с ядерной энергетической установкой", - сказал Путин.

Диктатор рассказал, что "Посейдон" якобы оборудован небольшой ядерной установкой, которая в тысячу раз меньше чем атомный реактор подводной лодки.

"Самое главное в том, что если обычный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд", - отметил глава Кремля.

Он отметил, что во время испытаний "Посейдона" удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат "прошел определенное количество времени".

"Буревестник"

Напомним, ранее начальник генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал, что 21 октября Россия якобы провела успешные испытания ракеты "Буревестник".

Россия заявляет, что ракета "Буревестник" якобы имеет неограниченную дальность полета и способна нести ядерный боезаряд. Однако, по оценкам западных аналитиков, Москва провела десятки испытаний этого комплекса, из которых успешными считают лишь один или два.