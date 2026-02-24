Після атаки СБУ у Татарстані горить ключова нафтостанція РФ: пожежу видно із супутника

Зазначається, що пожежу було зафіксовано на супутникових знімках, зроблених зранку 24 лютого. Варто зазначити, що це один з ключових вузлів транспортування російської нафти.

Що відомо про удар по станції "Калейкіно"

Раніше РБК-Україна писало, що далекобійні безпілотники СБУ атакували головну нафтоперекачувальну станцію поблизу Альмет’євська в Татарстані.

Об’єкт приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя, змішує її і готує до експорту. Крім того, станція є важливим вузлом для нафтопроводу "Дружба", через який транспортується сировина, зокрема і до Європи.

Під час удару пролунало щонайменше шість вибухів, після чого на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялось, що зайнялися резервуари з нафтою.

Відстань від українського кордону до НПС "Калейкіно" перевищує 1200 кілометрів.

