UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Після атаки СБУ у Татарстані горить ключова нафтостанція РФ: пожежу видно із супутника

Ілюстративне фото: у Татарстані горить ключова нафтостанція РФ (t.me mchs_official)
Автор: Наталія Кава

У Татарстані продовжується сильна пожежа на нафтоперекачувальній станції "Калейкіно". Займання зафіксували на супутниковому знімку.

Зазначається, що пожежу було зафіксовано на супутникових знімках, зроблених зранку 24 лютого. Варто зазначити, що це один з ключових вузлів транспортування російської нафти.

 

Що відомо про удар по станції "Калейкіно"

Раніше РБК-Україна писало, що далекобійні безпілотники СБУ атакували головну нафтоперекачувальну станцію поблизу Альмет’євська в Татарстані.

Об’єкт приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя, змішує її і готує до експорту. Крім того, станція є важливим вузлом для нафтопроводу "Дружба", через який транспортується сировина, зокрема і до Європи.

Під час удару пролунало щонайменше шість вибухів, після чого на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялось, що зайнялися резервуари з нафтою.

Відстань від українського кордону до НПС "Калейкіно" перевищує 1200 кілометрів.

Варто зауважити, що це була друга атака на Татарстан за останні дні. Зокрема, 21 лютого у російському Татарстані повідомили про атаку безпілотників, на тлі чого в Казані скасували масляні гуляння.

Окрім того ми писали, що у Краснодарському краї місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників і пожежу на нафтовому підприємстві. У соцмережах з’явилися численні фото та відео наслідків ударів невідомих дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниДружбаВійна в Україні