После атаки СБУ в Татарстане горит ключевая нефтестанция РФ: пожар виден со спутника

Отмечается, что пожар был зафиксирован на спутниковых снимках, сделанных утром 24 февраля. Стоит отметить, что это один из ключевых узлов транспортировки российской нефти.

Что известно об ударе по станции "Калейкино"

Ранее РБК-Украина писало, что дальнобойные беспилотники СБУ атаковали главную нефтеперекачивающую станцию вблизи Альметьевска в Татарстане.

Объект принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья, смешивает ее и готовит к экспорту. Кроме того, станция является важным узлом для нефтепровода "Дружба", через который транспортируется сырье, в том числе и в Европу.

Во время удара прозвучало по меньшей мере шесть взрывов, после чего на территории объекта вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что загорелись резервуары с нефтью.

Расстояние от украинской границы до НПС "Калейкино" превышает 1200 километров.

