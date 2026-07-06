Після атаки РФ на Одесу у місті пожежі та є постраждалий

В одному з районів міста в наслідок атаки зафіксували пожежу у гаражах. У прилеглих будинках вибито вікна.

Поранення отримав 23-річний хлопець. Медики надають йому усю необхідну допомогу.

Пожежу оперативно ліквідували.На місці працює оперативний штаб для допомоги мешканцям. Тут постраждалі можуть отримати допомогу та консультації.