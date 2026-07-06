Після атаки РФ на Одесу у місті пожежі та є постраждалий

В ніч на 6 липня російські окупанти атакували Одесу. Постраждала людина та пошкоджені житлові будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.
В одному з районів міста в наслідок атаки зафіксували пожежу у гаражах. У прилеглих будинках вибито вікна.
Поранення отримав 23-річний хлопець. Медики надають йому усю необхідну допомогу.
Пожежу оперативно ліквідували.На місці працює оперативний штаб для допомоги мешканцям. Тут постраждалі можуть отримати допомогу та консультації.
Ворог постійно атакує Одещину з початку широкомасштабного вторгнення 2022 року. На тлі масованих атак РФ президент Зеленський ухвалив спеціальне рішення щодо Одеси.
Зазначимо, що в Україні офіційно стартувало оперативне розгортання новітніх безпілотників-перехоплювачів Terra A1. Вони призначені для протидії ударним дронам-камікадзе ворога типу "Шахед".