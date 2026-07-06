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Після атаки РФ на Одесу у місті пожежі та є постраждалий

02:02 06.07.2026 Пн
1 хв
Що конкретно відомо про удар окупантів по місту?
aimg Пилип Бойко
Фото: пожежа на місці атаки РФ в Одесі (Одеська МВА)

В ніч на 6 липня російські окупанти атакували Одесу. Постраждала людина та пошкоджені житлові будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

В одному з районів міста в наслідок атаки зафіксували пожежу у гаражах. У прилеглих будинках вибито вікна.

Поранення отримав 23-річний хлопець. Медики надають йому усю необхідну допомогу.

Пожежу оперативно ліквідували.На місці працює оперативний штаб для допомоги мешканцям. Тут постраждалі можуть отримати допомогу та консультації.

Контекст події

Ворог постійно атакує Одещину з початку широкомасштабного вторгнення 2022 року. На тлі масованих атак РФ президент Зеленський ухвалив спеціальне рішення щодо Одеси.

Зазначимо, що в Україні офіційно стартувало оперативне розгортання новітніх безпілотників-перехоплювачів Terra A1. Вони призначені для протидії ударним дронам-камікадзе ворога типу "Шахед".

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