После атаки РФ на Одессу в городе пожары и есть пострадавший

Контекст события

Враг постоянно атакует Одесщину с начала широкомасштабного вторжения в 2022 году. На фоне массированных атак РФ президент Зеленский принял специальное решение по Одессе.

Отметим, что в Украине официально стартовало оперативное развертывание новейших беспилотников-перехватчиков Terra A1. Они предназначены для противодействия ударным дронам-камикадзе врага типа "Шахед".