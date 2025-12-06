UA

Економіка

Після атаки РФ: Молдова запросила в Румунії екстрену допомогу з електроенергією

Фото: у регіоні було відключено важливий енергетичний блок (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні в суботу, 6 грудня, Молдова звернулася до Румунії з проханням терміново допомогти їй з електроенергією. У країні виникла аварійна ситуація після нічних ударів РФ по енергоінфраструктурі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост оператора молдавської енергомережі Moldelectrica.

У публікації сказано, що через атаки на енергетичну систему України в регіоні "було відключено важливий енергетичний блок". Крім того, лінії міжсистемного з'єднання завантажені майже до межі.

"У зв'язку з перевищенням запланованого потоку Moldelectrica запросила аварійну допомогу з Румунії на наступні кілька годин як превентивний захід", - ідеться в пості.

Там додали, що цей крок забезпечить безпечну роботу електроенергетичної системи та запобіжить можливим перевантаженням.

Водночас у Moldelectrica закликали громадян раціонально споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, щоб знизити ризик перевантаження і можливих відключень.

Обстріл енергетики України

Нагадаємо, в ніч на 6 грудня Росія вкотре завдала удару по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши дрони та ракети.

Унаслідок обстрілу знеструмлення фіксували в 6 областях. За даними Міненерго, під удар РФ потрапили об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях.

У компанії ДТЕК повідомили сьогодні, що росіяни атакували їхні теплоелектростанції в різних регіонах країни. Через обстріли серйозно пошкоджено обладнання.

Також в "Укренерго" була інформація, що обсяг прогнозованих заходів подачі електроенергії на сьогодні вимушено збільшено.

До слова, у Києві вже збільшили кількість і тривалість відключень світла. Нові графіки нещодавно опублікували в ДТЕК.

МолдоваЕлектроенергіяВійна в Україні