Після атаки РФ: Молдова запросила в Румунії екстрену допомогу з електроенергією

У публікації сказано, що через атаки на енергетичну систему України в регіоні "було відключено важливий енергетичний блок". Крім того, лінії міжсистемного з'єднання завантажені майже до межі.

"У зв'язку з перевищенням запланованого потоку Moldelectrica запросила аварійну допомогу з Румунії на наступні кілька годин як превентивний захід", - ідеться в пості.

Там додали, що цей крок забезпечить безпечну роботу електроенергетичної системи та запобіжить можливим перевантаженням.

Водночас у Moldelectrica закликали громадян раціонально споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, щоб знизити ризик перевантаження і можливих відключень.