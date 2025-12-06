После атаки РФ: Молдова запросила у Румынии экстренную помощь с электроэнергией

В публикации сказано, что из-за атак по энергетической системе Украины в регионе "был отключен важный энергетический блок". Кроме того, линии межсистемного соединения загружены почти до предела.

"В связи с превышением запланированного потока Moldelectrica запросила аварийную помощь из Румынии на следующие несколько часов в качестве превентивной меры", - говорится в посте.

Там добавили, что этот шаг обеспечит безопасную работу электроэнергетической системы и предотвратит возможные перегрузки.

В то же время в Moldelectrica призвали граждан рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки, чтобы снизить риск перегрузки и возможных отключений.