RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

После атаки РФ: Молдова запросила у Румынии экстренную помощь с электроэнергией

Фото: в регионе был отключен важный энергетический блок (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в субботу, 6 декабря, Молдова обратилась к Румынии с просьбой срочно помочь ей с электроэнергией. В стране возникла аварийная ситуация после ночных ударов РФ по энергоинфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост оператора молдавской энергосети Moldelectrica.

В публикации сказано, что из-за атак по энергетической системе Украины в регионе "был отключен важный энергетический блок". Кроме того, линии межсистемного соединения загружены почти до предела.

"В связи с превышением запланированного потока Moldelectrica запросила аварийную помощь из Румынии на следующие несколько часов в качестве превентивной меры", - говорится в посте.

Там добавили, что этот шаг обеспечит безопасную работу электроэнергетической системы и предотвратит возможные перегрузки.

В то же время в Moldelectrica призвали граждан рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки, чтобы снизить риск перегрузки и возможных отключений.

Обстрел энергетики Украины

Напомним, в ночь на 6 декабря Россия в очередной раз нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив дроны и ракеты.

В результате обстрела обесточивания фиксировались в 6 областях. По данным Минэнерго, под удар РФ попали объекты генерации, распределения, и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.

В компании ДТЭК сообщили сегодня, что россияне атаковали их теплоэлектростанции в разных регионах страны. Из-за обстрелов серьезно повреждено оборудование.

Также в "Укрэнерго" была информация, что объем прогнозируемых мер подачи электроэнергии на сегодня вынуждено увеличен.

К слову, в Киеве уже увеличили количество и длительность отключений света. Новые графики недавно опубликовали в ДТЕК.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваЭлектроэнергияВойна в Украине