UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Після атаки РФ у Києві без опалення залишаються 1676 багатоповерхівок, - Кличко

Ілюстративне фото: після атаки РФ у Києві без опалення залишаються 1676 багатоповерхівок (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві після російської атаки на столицю 24 січня без теплопостачання залишаються 1676 багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, внаслідок пошкодження об’єктів критичної інфраструктури напередодні без опалення знову опинилися майже 6 тисяч будинків. Більшість із них раніше вже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Водночас із вечора 24 січня комунальники та енергетики змогли відновити подачу теплоносія у понад 1600 будинків. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають, фахівці продовжують працювати, щоб якнайшвидше повернути тепло до осель киян.

Відновлення після атаки РФ на Київ

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після нічного обстрілу без теплопостачання залишалося близько 3300 багатоповерхових будинків. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, відновлюючи системи життєзабезпечення міста.

Водночас у столиці вже відновили водопостачання на лівому березі, однак на верхніх поверхах будинків можливі перебої з водою. Тривають роботи з повернення електроенергії, тепла та стабільного водопостачання після масованої атаки РФ на критичну інфраструктуру.

Як повідомлялося, в ніч на 24 січня Київ зазнав ударів дронами та ракетами. Пошкодження зафіксовано у п’яти районах міста, зруйновано житлові й нежитлові будівлі. За останніми даними, одна людина загинула, ще щонайменше четверо постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обстріл КиєваОпалювальный сезонВідключеня світлаБлекаутВійна в УкраїніКиїв