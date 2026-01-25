Після атаки РФ у Києві без опалення залишаються 1676 багатоповерхівок, - Кличко

За його словами, внаслідок пошкодження об’єктів критичної інфраструктури напередодні без опалення знову опинилися майже 6 тисяч будинків. Більшість із них раніше вже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Водночас із вечора 24 січня комунальники та енергетики змогли відновити подачу теплоносія у понад 1600 будинків. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають, фахівці продовжують працювати, щоб якнайшвидше повернути тепло до осель киян.