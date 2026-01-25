После атаки РФ в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек, - Кличко

По его словам, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры накануне без отопления снова оказались почти 6 тысяч домов. Большинство из них ранее уже дважды подключали или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

В то же время с вечера 24 января коммунальщики и энергетики смогли восстановить подачу теплоносителя в более 1600 домов. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются, специалисты продолжают работать, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома киевлян.