Після атаки РФ в Ізмаїлі спалахнуло турецьке судно: чи буде евакуація

Після нічної атаки російських військ у порту Ізмаїл загорілося обладнання для перекачування газу на борту цивільного судна під прапором Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

За попередніми даними, на місці події працює оперативний штаб під керівництвом начальника Ізмаїльської районної військової адміністрації.

До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, зокрема команди з роботизованими комплексами, а також всі необхідні допоміжні служби.

"Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців. За інформацією місцевої влади, підстав для евакуації населення наразі немає", - сказано у повідомленні.

Також відомо, що ДП "Адміністрація морських портів України" бере участь у координаційних процесах для мінімізації ризиків та забезпечення безпеки.

Обстріл Ізмаїлу

Нагадаємо, російська армія цієї ночі атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області. В результаті обстрілу пошкоджено кілька суден.

Раніше ЗМІ повідомляли, що внаслідок атаки загорілося турецьке судно, завантажене скрапленим газом, що стояло в районі порту Ізмаїл. Судно перевозило близько 4000 тонн зрідженого газу.