Главная » Новости » Происшествия

После атаки РФ в Измаиле вспыхнуло турецкое судно: будет ли эвакуация

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 13:58
После атаки РФ в Измаиле вспыхнуло турецкое судно: будет ли эвакуация Фото: после атаки РФ в Измаиле вспыхнуло турецкое судно (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталья Кава

После ночной атаки российских войск в порту Измаил загорелось оборудование для перекачки газа на борту гражданского судна под флагом Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

По предварительным данным, на месте происшествия работает оперативный штаб под руководством начальника Измаильской районной военной администрации.

К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС, в частности команды с роботизированными комплексами, а также все необходимые вспомогательные службы.

"Ситуация находится под постоянным контролем специалистов. По информации местных властей, оснований для эвакуации населения пока нет", - говорится в сообщении.

Также известно, что ГП "Администрация морских портов Украины" участвует в координационных процессах для минимизации рисков и обеспечения безопасности.

Обстрел Измаила

Напомним, российская армия этой ночью атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру в нескольких городах Одесской области. В результате обстрела повреждены несколько судов.

Ранее СМИ сообщали, что в результате атаки загорелось турецкое судно, загруженное сжиженным газом, которое стояло в районе порта Измаил. Судно перевозило около 4000 тонн сжиженного газа.

Более того, из-за риска взрыва в поселке Плаур уезда Тулча начата эвакуация местных жителей. По данным румынских властей, 15 человек уже эвакуированы в населенный пункт Четалькиои.

