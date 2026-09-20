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Після атаки у Москві спалахнув НПЗ, що забезпечує 40% пального столиці РФ (відео)

07:08 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: пожежники МНС Росії (Getty Images)

Унаслідок нічної атаки дронів у Москві спалахнув нафтопереробний завод "Газпромнефть-МНПЗ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

За аналізом кадрів очевидців, який провела ASTRA, серед цілей нічної атаки опинився нафтопереробний завод у Москві. Мер столиці РФ підтвердив атаку на одному з об'єктів заводу.

Московський нафтопереробний завод (АТ "Газпромнефть-МНПЗ") - одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в московському районі Капотня. Його потужність переробки - 11 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб Московського регіону в бензині та авіагасі.

Жителі Підмосков'я та Москви повідомляли про велику кількість вибухів протягом ночі - НПЗ став лише одним із об'єктів, що опинились під ударом.

Нагадаємо, тієї ж ночі під Москвою вже лунали вибухи через атаку дронів - зафіксовано серії вибухів і проліт груп дронів у кількох напрямках, а в селищі Соф'їно, ймовірно, спалахнула пожежа на складських приміщеннях.

У компанії Fire Point заявили, що ударні безпілотники FP-1 знищили складський комплекс у Підмосков'ї - за попередньою інформацією, йдеться про склади компанії "Современные Складские Технологии".

Крім того, у Москві вже заявляли про "одну з наймасштабніших" за роки атак українських дронів - тоді йшлося про удар у ніч на 18 вересня.

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