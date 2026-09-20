После атаки в Москве вспыхнул НПЗ, что обеспечивает 40% топлива столицы РФ (видео)

По анализу кадров очевидцев, проведенному ASTRA, среди целей ночной атаки оказался нефтеперерабатывающий завод в Москве. Мэр столицы РФ подтвердил атаку на одном из объектов завода.

Московский нефтеперерабатывающий завод (АО "Газпромнефть-МНПЗ") - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в московском районе Капотня. Его мощность переработки - 11 миллионов тонн нефти в год.

Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей Московского региона в бензине и авиакеросине.

Жители Подмосковья и Москвы сообщали о большом количестве взрывов в течение ночи - НПЗ стал лишь одним из оказавшихся под ударом объектов.