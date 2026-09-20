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После атаки в Москве вспыхнул НПЗ, что обеспечивает 40% топлива столицы РФ (видео)

07:08 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: пожарные МЧС России (Getty Images)

В результате ночной атаки дронов в Москве вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефть-МНПЗ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

По анализу кадров очевидцев, проведенному ASTRA, среди целей ночной атаки оказался нефтеперерабатывающий завод в Москве. Мэр столицы РФ подтвердил атаку на одном из объектов завода.

Московский нефтеперерабатывающий завод (АО "Газпромнефть-МНПЗ") - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в московском районе Капотня. Его мощность переработки - 11 миллионов тонн нефти в год.

Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей Московского региона в бензине и авиакеросине.

Жители Подмосковья и Москвы сообщали о большом количестве взрывов в течение ночи - НПЗ стал лишь одним из оказавшихся под ударом объектов.

Напомним, той же ночью под Москвой уже раздавались взрывы из-за атаки дронов - зафиксированы серии взрывов и пролет групп дронов в нескольких направлениях, а в поселке Софьино, вероятно, вспыхнул пожар на складских помещениях.

В компании Fire Point заявили, что ударные беспилотники FP-1 уничтожили складской комплекс в Подмосковье - по предварительной информации, речь идет о складах компании "Современные Складские Технологии".

Кроме того, в Москве уже заявляли об "одной из самых масштабных" за годы атак украинских дронов - тогда речь шла об ударе в ночь на 18 сентября.

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