После атаки на Киев некоторые улицы перекрыты и изменили движение транспорта

В результате обстрела Киева перекрыто несколько улиц в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Алексея Белошицкого , первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции.

Из-за перекрытия улиц изменен маршрут движения автобусов №78 по ул. Михаила Максимовича. Движение организовано к ТРЕД №1.

В патрульной полиции просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

В частности, по его данным, движение транспорта временно перекрыто:

Напомним, во время ночного обстрела Киева погибли по меньшей мере 11 человек, более 45 ранены. Поисковые мероприятия продолжаются - под завалами ищут людей.

Жителей Вишневой общины Киевщины призвали не выходить на улицу после ночной атаки. Их попросили оставаться в укрытиях из-за возможной детонации взрывоопасных предметов.