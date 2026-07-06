После атаки на Киев некоторые улицы перекрыты и изменили движение транспорта
В результате обстрела Киева перекрыто несколько улиц в столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Алексея Белошицкого, первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции.
В частности, по его данным, движение транспорта временно перекрыто:
- улицей Урловской (от улицы Здолбуновской до перекрестка с улицей Анны Ахматовой);
- улицей Светлицкого (от перекрестка с проспектом Свободы в направлении проспекта Василия Порика);
- улицей Куреневской (от перекрестка с улицей Кирилловской в направлении улицы Семена Скляренко).
В патрульной полиции просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.
Из-за перекрытия улиц изменен маршрут движения автобусов №78 по ул. Михаила Максимовича. Движение организовано к ТРЕД №1.
Напомним, во время ночного обстрела Киева погибли по меньшей мере 11 человек, более 45 ранены. Поисковые мероприятия продолжаются - под завалами ищут людей.
Жителей Вишневой общины Киевщины призвали не выходить на улицу после ночной атаки. Их попросили оставаться в укрытиях из-за возможной детонации взрывоопасных предметов.