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После атаки на Киев некоторые улицы перекрыты и изменили движение транспорта

08:51 06.07.2026 Пн
1 мин
Как теперь курсирует общественный транспорт?
aimg Елена Чупровская
После атаки на Киев некоторые улицы перекрыты и изменили движение транспорта Фото: последствия удара по Киеву 6 июля (t.me/dsns_telegram)
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В результате обстрела Киева перекрыто несколько улиц в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Алексея Белошицкого, первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции.

В частности, по его данным, движение транспорта временно перекрыто:

  • улицей Урловской (от улицы Здолбуновской до перекрестка с улицей Анны Ахматовой);
  • улицей Светлицкого (от перекрестка с проспектом Свободы в направлении проспекта Василия Порика);
  • улицей Куреневской (от перекрестка с улицей Кирилловской в направлении улицы Семена Скляренко).

В патрульной полиции просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Из-за перекрытия улиц изменен маршрут движения автобусов №78 по ул. Михаила Максимовича. Движение организовано к ТРЕД №1.

Напомним, во время ночного обстрела Киева погибли по меньшей мере 11 человек, более 45 ранены. Поисковые мероприятия продолжаются - под завалами ищут людей.

Жителей Вишневой общины Киевщины призвали не выходить на улицу после ночной атаки. Их попросили оставаться в укрытиях из-за возможной детонации взрывоопасных предметов.

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