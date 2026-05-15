Після атаки дронів на Рязань спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ

15.05.2026
2 хв
Що відомо про наслідки масованої атаки дронів?
aimg Катерина Коваль
Фото: вибухи пролунали і в інших регіонах (Getty Images)

Вночі 15 травня у Рязані пролунала серія потужних вибухів на тлі атаки безпілотників. На території Рязанського НПЗ - одного з найбільших у Росії - спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють про 8-10 вибухів у різних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що сталося

Вибухи почали лунати близько другої ночі. Очевидці повідомляють про звуки прольоту дронів, яскраві спалахи в небі, роботу ППО і сильне задимлення. У мережі поширюються відео і фото масштабної пожежі.

За даними моніторингових ресурсів, під удар міг потрапити Рязанський НПЗ. Його проєктна потужність - 17,1 млн тонн нафти на рік, що становить близько 5% загальної нафтопереробки Росії.

Офіційної інформації від місцевої влади про наслідки атаки не надходило.

Удари по інших регіонах

Одночасно атаки зафіксовані в кількох інших регіонах РФ. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив збиття п'яти безпілотників у Московській області. Про активну роботу ППО також повідомляли жителі Таганрога і Єйська.

3-4 травня Сили оборони завдали серії ударів по об’єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях. 8 травня відбулася масштабна атака на стратегічні цілі РФ, зокрема на нафтопереробний завод у Ярославлі, бази пального та системи ППО.

У ніч на 13 травня під удар потрапив нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї (населений пункт Волна) - на об’єкті спалахнула пожежа.

У ніч на 14 травня українські підрозділи завдали нових уражень: знищено радіолокаційні станції, засоби ППО та зв’язку ворога - як на окупованих територіях, так і в Росії.

