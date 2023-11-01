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Після арешту мера. Зеленський створив у Сумах військову адміністрацію

Суми, Середа 01 листопада 2023 11:05
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Після арешту мера. Зеленський створив у Сумах військову адміністрацію Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації у місті Суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Сумську міську військову адміністрацію Сумського району Сумської області", - йдеться в указі.

При цьому президент доручив Генштабу ЗСУ та Сумській ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації.

Її очільником, відповідно до розпорядження президента України, став заступник голови Сумської ОВА Олексій Дрозденко.

Затримання колишнього мера Сум

Українські правоохоронці затримали міського голову Сум Олександра Лисенка. Його спіймали на отриманні хабаря 2 жовтня. Крім нього, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.

Правоохоронці розповіли, що гроші чиновникам передавали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства. Їх викрили "на гарячому" під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грн.

Вже 3 жовтня йому повідомили про підозру, а 9 жовтня Вищий антикорупційний суд усунув його з посади. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Сумська область
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