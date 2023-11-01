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После ареста мэра. Зеленский создал в Сумах военную администрацию

Сумы, Среда 01 ноября 2023 11:05
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После ареста мэра. Зеленский создал в Сумах военную администрацию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в городе Сумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Сумскую городскую военную администрацию Сумского района Сумской области", - говорится в указе.

При этом президент поручил Генштабу ВСУ и Сумской ОГА принять меры, связанные с учреждением военной администрации.

Ее главой, согласно распоряжению президента Украины, стал заместитель председателя Сумской ОВА Алексей Дрозденко.

Задержание бывшего мэра Сум

Украинские правоохранители задержали городского голову Сум Александра Лысенко. Его поймали на получении взятки 2 октября. Кроме него, также был задержан директор Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.

Правоохранители рассказали, что деньги чиновникам передавали за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия. Их разоблачили "на горячем" при получении последнего транша - 1,4 млн грн.

Уже 3 октября ему сообщили о подозрении, а 9 октября Высший антикоррупционный суд отстранил его от должности. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Сумская область
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