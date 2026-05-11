Після 40 років без змін: IKEA закриває магазин у Швеції і переходить на новий формат

13:40 11.05.2026 Пн
2 хв
Компанія змінює формат роботи через онлайн-шопінг та переїжджає до меншого магазину
aimg Анастасія Мацепа
Після 40 років без змін: IKEA закриває магазин у Швеції і переходить на новий формат Фото: IKEA закриє магазин у шведському Бурленге (Getty Images)
IKEA вперше за понад 40 років закриває один зі своїх магазинів у Швеції. Компанія припинить роботу великого магазину в місті Бурленге та відкриє замість нього компактніший формат у місцевому торговельному центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новинний портал Liga.net.

Головне:

  • IKEA закриває магазин у Бурленге.
  • Це перше закриття магазину компанії у Швеції за понад 40 років.
  • Новий магазин буде компактнішим.
  • Компанія пояснює зміни переходом покупців в онлайн.
  • У нинішньому магазині працюють близько 230 людей.

Чому IKEA закриває магазин

У компанії заявили, що новий формат магазину буде адаптований до "ритейлу майбутнього".

За даними IKEA Sweden, зараз понад 20% продажів компанії припадає на онлайн-канали. Крім того, багато покупців починають покупки саме у цифровому форматі ще до відвідування магазину або оформлення доставки.

Через це компанія вирішила перейти до компактнішого формату торговельних просторів.

Що відомо про новий магазин

Новий магазин IKEA планують відкрити у першій половині року в одному з торговельних центрів Бурленге.

При цьому нинішній магазин у місті вважається відносно новим для IKEA – його відкрили лише у 2013 році після тривалих переговорів та підготовки.

Що буде з працівниками

Наразі у магазині IKEA в Бурленге працюють близько 230 людей.

У компанії зазначили, що менші магазини зазвичай потребують меншої кількості персоналу, однак підкреслили, що процес поки перебуває на початковому етапі.

Реакція місцевої влади

Рішення IKEA викликало невдоволення у влади Бурленге.

Голова муніципальної ради заявив шведському телеканалу SVT, що місцеву владу попередили про закриття лише незадовго до офіційного оголошення.

За його словами, муніципалітет раніше витратив значні ресурси для відкриття магазину IKEA у місті.

Тепер у мерії планують переглянути чинні угоди з компанією.

